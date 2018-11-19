Хачанов назван теннисистом года на церемонии вручения премии «Русский Кубок»

Россиянин Карен Хачанов стал обладателем премии «Русский Кубок» в номинации «Теннисист года в России», передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

22-летний уроженец Москвы закончил год на 11-м месте рейтинга ATP. В текущем сезоне он выиграл турнир в Марселе, а также стал победителем «ВТБ Кубка Кремля» в Москве и «Мастерса» в Париже.

Сегодня, 19 ноября, в отеле «Рэдиссон Славянская» проходит юбилейная, 25-я церемония вручения российской национальной теннисной премии «Русский Кубок». В различных номинациях отмечают спортсменов, тренеров, менеджеров и всех заслуженных деятелей, причастных к теннису. Впервые церемония состоялась в 1994 году.

Наибольшее количество Кубков завоевал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев — 11.