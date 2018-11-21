Куэртен: без сомнений, главной фигурой в 2019 году будет Джокович

Трёхкратный чемпион «Ролан Гаррос», экс первая ракетка мира бразилец Густаво Куэртен предположил, что серб Новак Джокович будет главным претендентом на крупнейшие титулы в 2019 году.

«Без сомнений, главной фигурой в 2019 году будет Джокович. Он так рад вернуться на прежний уровень после всех трудностей. Сейчас он лучше всех готов к триумфам.

В конце сезона очевидно, что именно Джокович будет лидером. Надалю и Федереру нужно найти решение этой проблемы. Они были лучшими, но Новак нашёл путь к вершине. У него есть всё для новых побед», — приводит слова Куэртена Mundo Deportivo.

В 2018 году уроженец Белграда победил на Уимблдоне, Открытом чемпионате США, а также на соревнованиях в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай).