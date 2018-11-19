Джокович: думаю, я могу превзойти рекорд Федерера по количеству титулов на ТБШ

Серб Новак Джокович сообщил, что постарается обойти швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». В активе уроженца Базеля 20 трофеев на Grand Slam. Новак выиграл 14 мэйджоров.

«Думаю, я могу превзойти рекорд Федерера. Я очень этого хочу. Не знаю, получится ли, но уверен, что мне это по силам. Всё зависит от многих факторов. Во-первых, от того, как долго я буду выступать. Во-вторых, как долго я смогу играть на столь высоком уровне, как справится моё тело и разум. Сейчас я думаю, что у меня неплохие шансы.

Я верю в свои способности, но только время покажет, смогу ли я достичь этой невероятной цели», — приводит слова Джоковича «Спортски Журнал».

В 2018 году Джокович победил на Уимблдоне, Открытом чемпионате США, а также на соревнованиях в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай).

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