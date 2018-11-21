Т. Надаль: я хотел, чтобы успех к Звереву и Тиму пришёл немного позже

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, оценил прогресс в игре представителей нового поколения.

«Игроки нового поколения продолжают прогрессировать и прибавлять. Думаю, мы увидели качественный скачок в их игре. Я понимаю, что многие хотят видеть успешное выступление теннисистов вроде Зверева и Тима, но я, по понятным причинам, хотел, чтобы успех к ним пришёл немного позже.

Конечно, новые поколения всегда превосходят результаты своих предшественников. Майкл Фелпс побил рекорды Торпа, Усэйн Болт превзошёл Карла Льюиса и Бена Джонсона», — приводит слова Надаля El Pais.

Зверев в 2018 году выиграл Итоговый чемпионат ATP, а также турниры в Мюнхене, Мадриде и Вашингтоне. Тим завоевал титулы в Буэнос-Айресе, Лионе и Санкт-Петербурге.