Бывшую 27-ю ракетку мира пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

Итальянский теннисисты Даниэле Браччали и Потито Стараче были уличены в договорных матчах. Браччали пожизненно дисквалифицирован, а Стараче был отстранён от тенниса на 10 лет, сообщает Reuters.

Вину обоих игроков установили специалисты организации, занимающейся выявлением мошенничества в теннисе (Tennis Integrity Unit). 40-летний Браччали обвиняется в договорном матче во время турнира ATP-500 в Барселоне в 2011 году. Итальянец был оштрафован на $ 250 тыс. Стараче также играл договорные матчи на этом турнире. Ему придётся заплатить штраф в размере $ 100 тыс.

Оба теннисиста могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Отметим, что некоторое время Браччали входил в топ-50 рейтинга ATP. Его лучшим результатом является 27-е место в рейтинге в 2007 году.