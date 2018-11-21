Бушар: в 2019 году постараюсь достичь своих целей, я предельно сосредоточена

Канадская теннисистка Эжени Бушар выразила уверенность в том, что она сможет вернуться на прежний уровень. Бывшая пятая ракетка мира неудачно провела 2018 год, из-за чего выбыла из топ-100 рейтинга WTA. Лишь в конце года ей удалось подняться на 88-е место. Новый сезон Бушар планирует начать в конце декабря на турнире в Окленде (Новая Зеландия).

«Я очень рада предстоящему возвращению в Окленд. Приезжала туда, когда была совсем юной. И я хорошо помню, что там было здорово.

Сосредоточена на том, чтобы пробыть в Окленде дольше, чем в прошлый раз. На последних турнирах я чувствовала в себе силу. Было здорово пробиться в полуфинал крупного турнира вновь (Бушар дошла до полуфинала турнира в Люксембурге. — Прим. «Чемпионата»). Я знаю, что значит входить в десятку рейтинга WTA. И думаю, что в 2019 году я буду приближаться к своим целям», — цитирует Бушар пресс-служба турнира в Окленде.