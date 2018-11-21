Теннисный эксперт: Джокович — перфекционист, у него есть причины для беспокойств

Известный британский теннисный эксперт Кэтрин Уиттекер считает, что после поражения серба Новака Джоковича в финале Итогового чемпионата ATP от немца Александра Зверева у первой ракетки мира есть поводы для беспокойства.

«Возможно, это звучит странно, учитывая, какую отличную форму набрал Джокович, но сейчас есть причины для беспокойства. Джокович играл великолепно, он казался непобедимым, был полностью спокойным. Но затем его довольно легко и уверенно обыграл Зверев. Наверное, после такого поражения можно забеспокоиться.

Джокович проиграл в финалах двух турниров подряд (ранее Новак проиграл Карену Хачанову в финале турнира в Париже. — Прим. «Чемпионата»).

Тем не менее он был великолепен в этом году, закончил сезон первой ракеткой мира. Но Джокович — перфекционист. Он прямо говорит о стремлении установить новые рекорды, обойти Роджера Федерера и Рафаэля Надаля», — приводит слова Уиттекер Daily Express.