Кербер рассказала, почему выбрала Шуттлера в качестве нового тренера

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер прокомментировала выбор нового тренера. Кербер с ноября 2017 года тренировалась под руководством бельгийца Вима Фиссета, но в конце сезона объявила о прекращении совместной работы. Теперь тренером Кербер стал бывшая пятая ракетка мира Райнер Шуттлер, который завершил игровую карьеру в 2012 году. После этого он работал с украинцем Сергеем Стаховским и канадцем Вашеком Поспишилом.

«У меня в голове было несколько имён, но Райнер соответствует всем моим критериям. Он накопил большой опыт и в качестве игрока, и в качестве тренера. Он не тренировал женщин, но я не думаю, что для него это будет проблемой. С ним всегда весело, ему можно доверять. В любом случае всё зависит от меня. Если у меня нет мотивации, то неважно, кто меня тренирует», — цитирует Кербер Spoxx.