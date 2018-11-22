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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» арестован за нападение

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» арестован за нападение
Теннис / ATP

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте и 13 турниров АТР в парном разряде, бывший американский теннисист Джастин Гимельстоб был арестован за нападение на своего знакомого в Лос-Анджелесе в Хэллоуин, сообщает Los Angeles Times. 41-летний уроженец Ливингстона, являющийся членом совета ATP напал на Рэнделла Каплана, который проходил мимо его дома с женой и дочерью.

По словам Каплана, Гимельстоб, который был одет в костюм пилота из фильма Top Gun, нанёс ему около 50 ударов и заявлял, что намерен убить его.

Потерпевший утверждает, что бывшая 63-я ракетка мира ранее угрожал ему, так как Каплан был знаком с бывшей женой Джастина. Рэндалл сказал, что его семья плохо спит по ночам и боится, что Гимельстоб проберётся в их дом.

Источник: Los Angeles Times Сообщить об ошибке
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