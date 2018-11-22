Ноа: уверен, что грядущие выходные войдут в историю французского тенниса

Капитан сборной Франции по теннису Янник Ноа прокомментировал состав французов на финал Кубка Дэвиса, в котором они сыграют с французами. В состав были включены Пьер-Юг Эрбер, Николя Маю, Жереми Шарди и Жо-Вильфрид Цонга.

«На протяжении двух последних месяцев я просматривал различные варианты, думал о разных игроках. Мне нужно было для себя решить, что важнее, командный дух и стремление помочь команде, последние результаты или состояние здоровья. Всё проанализировав, я решил, что в пятницу лучше начать матчами Шарди и Цонги.

Так как наши ребята не добивались хороших результатов в последнее время, мы решили играть на грунте. Будет здорово сыграть в Лилле. Это лучший закрытый корт во Франции. Уверен, что грядущие выходные войдут в историю», — цитирует Ноа пресс-служба Кубка Дэвиса.