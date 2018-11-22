Французские футболисты поддержали теннисистов перед финалом Кубка Дэвиса

Игроки сборной Франции по футболу поддержали французских теннисистов перед финалом Кубка Дэвиса. В финале, который будет проходить в Лилле (Франция), хозяева встретятся с хорватами. Примечательно, что французские футболисты в финале чемпионата мира 2018 года, проходившего в России, победили именно хорватскую сборную (4:2).

Капитан сборной Франции по теннису Янник Ноа признался, что пример футболистов вдохновил его подопечных. Также Ноа сообщил, что общался с главным тренером сборной Франции по футболу Дидье Дешамом перед финалом Кубка Дэвиса.

В «твиттере» Федерации тенниса Франции были опубликованы слова поддержки французских футболистов, включая Киллиана Мбаппе и Антуна Гризмана.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Федерации тенниса Франции

«Победа французской сборной летом очень порадовала нас. Здорово и то, как была добыта эта победа. Теперь мы слушаем ту же музыку, что и футболисты во время чемпионата мира в России. Они направили нам сообщения со своей поддержкой», — цитирует Ноа Daily Mail.