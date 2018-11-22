Гаврилова: с нетерпением жду начало турнира в Брисбене!

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова поделилась ожиданиями от турнира в Брисбене (Австралия), в котором планируют принять участие семь спортсменок из топ-10 рейтинга WTA.

«Здорово, что столько теннисисток топового уровня приедут в Брисбен. Я с нетерпением жду начало турнира, хотелось бы показать себя с лучшей стороны и успешно начать новый сезон», — цитирует Гаврилову пресс-служба WTA.

Турнир будет проходить с 30 декабря 2018 года по 6 января 2019 года. Своё участие уже подтвердили Элина Свитолина (Украина), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова, Каролина Плишкова (обе – Чехия), Слоан Стивенс (США), Кики Бертенс (Нидерланды) и Дарья Касаткина (Россия). Действующей победительницей турнира является Свитолина, которая в финале прошлого розыгрыша нанесла поражение Александре Саснович со счётом 6:2, 6:1.