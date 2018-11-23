Гилберт: буду удивлён, если никто из Next Gen не дойдёт до финала ТБШ в 2019-м

Бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года в Сеуле Брэд Гилберт оценил потенциал игроков нового поколения, предположив, что у них есть шансы на успешное выступление на турнирах «Большого шлема» в 2019 году. К Next Gen относят игроков не старше 21 года. В частности, в их число входят немец Александр Зверев и грек Стефанос Циципас. В прошлом году к этой категории по рейтингу ATP относился россиянин Карен Хачанов.

«Я буду очень удивлён, если никто из молодых ребят не дойдёт до финала турнира „Большого шлема“ в следующем году. Я говорю об игроках не старше 23 лет, а не о Тиме или Нисикори. Уверен, что кто-то из них выйдет в финал. Не знаю, сможет ли выиграть его. Если Джокович будет доминировать и выиграет три титула на «Большом шлеме», то останется не так много вариантов.

Я бы даже пошёл ва-банк, поставив на то, что один из парней из нового поколения добьётся успеха на турнире «Большого шлема», — приводит слова Гилберта The Telegraph.