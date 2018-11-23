Шаповалов: целью на 2018 год было удержаться в топ-50 рейтинга ATP

Канадский теннисист Денис Шаповалов подвёл итоги минувшего сезона. Теннисист заявил, что остался доволен своей игрой в 2018 году и достиг поставленных целей.

«Моей целью на 2018 год было удержаться в топ-50 рейтинга ATP. Очень рад, что в итоге финишировал на 27-м месте. Это отличный результат для меня, очень важный.

Такие результаты мотивируют и вдохновляют. Хочется двигаться дальше и идти вверх в рейтинге. Надеюсь, что в следующем году так и будет.

Я стал сильнее в физическом плане, стал более устойчивым в плане психологии. В целом, моя игра улучшилась. Раньше я чувствовал, что могу побеждать лишь когда играю в свой лучший теннис. Теперь я просто чувствую, что хорошо играю.

Это вселяет уверенность в собственных силах. В то же время я понимаю, что нужно прогрессировать и становиться сильнее», — цитирует Шаповалова Canoe.com.