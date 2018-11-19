В. Камельзон: Шаповалов, Циципас, Зверев — это всё российская школа

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу немца Александра Зверева на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В финале 21-летний уроженец Гамбурга обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.

«Победой Зверева в финале Итогового турнира ATP над Джоковичем может гордиться не только Германия, но и Россия. Это плоды нашей – советской, российской – школы тенниса. Его отец – звезда советских времён, мать – мастер спорта. Это тоже достижение российской системы подготовки теннисистов. Наша школа – по-прежнему одна из лучших в мире. Поздравляю Александра и его родителей с этой победой.



Денис Шаповалов, Стефанос Циципас, Зверев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Евгений Донской – это всё российская школа. Звереву путь в большой теннис дал St. Petersburg Open, где Александр обыграл Станисласа Вавринку. После этого и начался подъём Зверева.

Всё впереди, Зверев ещё выиграет турниры «Большого шлема». Без больших потуг «Большой шлем» не возьмёшь. Никогда просто так не даётся такой турнир. Он, Хачанов и Медведев близки к победе на турнире «Большого шлема». У Зверева карьера только начинается", — цитирует Камельзона «РИА Новости».

В 2018 году Зверев также выиграл турниры в Мюнхене (Германия), Мадриде (Испания) и Вашингтоне (США).

А. Зверев: я не собирался так сразу напиваться, но ладно

А. Зверев: Новак, спасибо, что позволил мне победить