Чорич вывел Хорватию вперёд в финале Кубка Дэвиса

Хорватский теннисист Борна Чорич в трёх сетах переиграл француза Жереми Шарди в стартовом матче финала Кубка Дэвиса. Матч завершился со счётом 6:2, 7:5, 6:4. После этого хорваты вышли вперёд в финальной серии (1-0).

Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Чорич, занимающий 12-е место в рейтинге ATP, выполнил 5 эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. Его соперник, 40-я ракетка мира, 14 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и не сделал ни одного брейка.

«Чемпионат» вёл прямую прямую текстовую трансляцию матча Чорич – Шарди.

Сегодня, 23 ноября, также состоится матч Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — Марин Чилич (Хорватия).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.