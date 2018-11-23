Турнирный директор КД уверен, что Федерер изменит своё мнение о турнире

Организаторы Кубка Дэвиса уверены, что игроки, отказавшиеся от выступления в турнире, который со следующего сезона будет проходить в новом формате, изменят своё мнение. Так считает турнирный директор Кубка Дэвиса Альберт Коста. Ранее несогласие с планами по изменению формата выразили швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев.

«Я уверен на сто процентов, что Кубок Дэвиса останется турниром сборных. Игроки и дальше будут представлять свои страны. Важнейшие атрибуты турнира – национальные флаги и цвета.

Понятно, что ещё не все игроки осознали нашу идею, они ещё не могут представить, как всё это будет проходить. Но я уверен, что после первого розыгрыша нового турнира они изменят своё мнение. Тогда они увидят, насколько интересным получается Кубок Дэвиса.

Мы сделали турнир более удобным для игроков, облегчили календарь. Когда я был игроком и капитаном команды, неоднократно предлагал что-то изменить, но нас не слушали. А теперь пришёл Жерар Пике (один из инвесторов и авторов реформ. – Прим. «Чемпионата») со своей фантастической идеей. Уверен, что турнир станет более интересным, но сохранит свою атмосферу», — цитирует Косту Tennis 365.