Победы Чорича и Чилича — в обзоре финала Кубка Дэвиса Хорватия — Франция

В пятницу, 23 ноября, в финале Кубка Дэвиса между сборными Хорватии и Франции, который проходит в Лилле, завершились два матча.

Первыми на корт вышли Борна Чорич и Жереми Шарди. 12-я ракетка мира одержал победу в трёх сетах — 6:2, 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут.

Затем Марин Чилич за 2 часа 17 минут уверенно обыграл француза Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 6:3, 7:5, 6:4, удвоив преимущество сборной Хорватии — 2-0.

Далее в борьбу вступят пары. Сегодня, 24 ноября, состоится парная встреча Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю — Мате Павич/Иван Додиг.

Сборная Франции является действующим победителем Кубка Дэвиса. В прошлогоднем финале французы одолели команду Бельгии со счётом 3-2.

Видео доступно на «Чемпионате».