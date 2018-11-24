Эрбер и Маю принесли первое очко Франции в финале Кубка Дэвиса с Хорватией

Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю принесли первое очко сборной Франции в финальном матче Кубка Дэвиса с командой Хорватии. Счёт после трёх встреч стал 2-1 в пользу хорватских теннисистов.

В парной встрече финала Кубка Дэвиса Эрбер и Маю в четырёх сетах обыграли хорватский дуэт Иван Додиг и Мате Павич со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 7:6 (7:3). Матч продолжался 3 часа 38 минут. Эрбер и Маю 7 раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 11 возможных. На счету Додига и Мате 6 эйсов, 5 ошибок на подаче и 2 реализованных брейка из 9 возможных.

25 ноября финал продолжат матчи в одиночном разряде. Встретятся француз Жереми Шарди и хорват Марин Чилич, Жо-Вильфрид Цонга и Борна Чорич. Капитаны могут сделать замены.