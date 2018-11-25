Маю: у Франции есть две игры, чтобы переломить ход матча и выиграть Кубок Дэвиса

Француз Николя Маю, который в паре с Пьером-Юг Эрбером принёс сборной Франции первое очко в финале Кубка Дэвиса с Хорватией, заявил, что команда надеется выиграть турнир.

Сейчас французы проигрывают в матче со счётом 1-2. В воскресенье, 25 ноября, Жереми Шарди сыграет с Марином Чиличем, а Жо-Вильфрид Цонга – с Борной Чоричем. Капитаны могут сделать замены.



«У нас есть ещё два матча, чтобы завоевать трофей. Мы хотим выиграть Кубок Дэвиса. Наши игроки способны это сделать. В пятницу у них был трудный день, однако после нашей победы всё может измениться», — цитирует Маю AP.

Сборная Франции является действующим победителем Кубка Дэвиса. В прошлогоднем финале французы переиграли команду Бельгии со счётом 3-2.