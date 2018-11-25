Ноа надеется, что поддержка болельщиков поможет Франции выиграть Кубок Дэвиса

Капитан сборной Франции Янник Ноа поделился ожиданиями от решающего дня финала Кубка Дэвиса, который проходит в Лилле. Хозяева турнира пока проигрывают команде Хорватии со счётом 1-2.

В воскресенье, 25 ноября, в одиночном разряде Жереми Шарди сыграет с Марином Чиличем, а Жо-Вильфрид Цонга – с Борной Чоричем.

«Нужно постараться представить положительный исход. Это трудная задача. Но вы видите, как нас поддерживают болельщики. Это может помочь нашей команде и помешать соперникам. Никто не знает, как всё сложится. Однако мы рады, что всё ещё сохраняем шансы на победу», — цитирует Ноа Tennis Mash.



За 118-летнюю историю турнира только один раз команда, которая в ходе финала проигрывала — 0:2, смогла завоевать трофей: в 1939 году сборная Австралии одержала волевую победу над США.