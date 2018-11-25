Французские теннисисты поздравили хорватов с победой в финале Кубка Дэвиса

Члены сборной Франции по теннису посетили раздевалку хорватов после финала Кубка Дэвиса. Французы поздравили хорватскую сборную с победой. В финале Хорватия победила с общим счётом 3-1. Решающее очко «клетчатым» принёс Марин Чилич, который обыграл Люка Пуи.

«Мы проиграли более сильной команде. После матча мы пошли в раздевалку хорватов, чтобы поздравить их. Я думаю, что они прекрасные победители, которые полностью заслужили этот успех», — цитирует капитана сборной Франции Янника Ноа пресс-служба Кубка Дэвиса.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Кубка Дэвиса.

«Мы не смогли победить, но отдали все силы… Поздравления хорватам! Спасибо всем членам нашей команды и всем болельщикам за поддержку», — написал в своём «твиттере» Пуи.

Финал Кубка Дэвиса проходил в Лилле (Франция). Сборная Хорватии во второй раз в своей истории выиграла этот турнир. Первая победа хорватов датируется 2005 годом, когда они со счётом 3-2 обыграли словаков. Французы в последний раз выиграли турнир в 2017 году.