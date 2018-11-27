Т. Надаль: Рафаэль собирается приступить к тренировкам 4–5 декабря

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, сообщил, когда вторая ракетка мира возобновит тренировки. Напомним, в начале ноября 32-летний спортсмен перенёс операцию на голеностопе.

«Рафаэль захотел решить проблему, которая возникала на тренировках. Врач федерации советовал ему тоже самое.

Когда мы с ним разговаривали, он сказал, что собирается приступить к тренировкам 4 или 5 декабря. У него будет больше месяца, чтобы набрать хорошую форму к Australian Open», — цитирует Тони Надаля Tennis.com.

Дядя Надаля сообщил также, что заставляет Рафаэля находить мотивацию в туре.

«Во-первых, это личный вызов. Он играет, сохраняет мотивацию и доказывает себе, что по-прежнему способен выигрывать», — добавил он.