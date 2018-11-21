Надаль — лидер по проценту выигранных матчей и очков в сезоне

Официальный сайт ATP продолжает подводить статистические итоги сезона. По проценту выигранных очков первое место занял испанец Рафаэль Надаль (55,4%). На втором месте — серб Новак Джокович (54,5%), на третьем — швейцарец Роджер Федерер (54,4%).

Среди игроков топ-10 Надаль также стал лучшим по проценту выигранных матчей. В 49 играх он одержал 45 побед (91,8%). Федерер — второй (48 побед в 58 играх — 82,8%), Джокович — третий (53 победы в 65 играх — 81,5%).

Больше всего побед в 2018 году одержал немец Александр Зверев — 58. На второй позиции располагается представитель Австрии Доминик Тим (54), на третьей — Джокович (53).

В сумме теннисисты из топ-10 рейтинга ATP выиграли 471 матч за сезон из 631 (75%).