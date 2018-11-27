WTA: матч Цибулковой с Кербер на US Open — 5-й в списке лучших игр сезона на ТБШ

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут названы лучшие матчи сезона на турнирах «Большого шлема». Пятое место занял поединок представительницы Словакии Доминики Цибулковой с немкой Анжеликой Кербер в третьем круге Открытого чемпионата США.
Уроженка Братиславы одержала победу со счётом 3:6, 6:3, 6:3. В четвёртом круге Цибулкова проиграла американке Мэдисон Кис — 1:6, 3:6.
В рейтинге WTA Доминика занимает 25-ю строчку, Анжелика — вторую.
За карьеру Цибулкова выиграла 8 турниров WTA в одиночном разряде. Её последним трофеем на данный момент является победа на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре в 2016 году.
На счету Кербер 12 титулов. В 2018 году она выиграла турнир в Сиднее и Уимблдон.
Назван лучший матч года в ATP-туре