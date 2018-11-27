Назван лучший матч года в ATP-туре

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе были названы пять лучших матчей года.

Второе место занял поединок представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро со швейцарцем Роджером Федерером в финале турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе (США). Уроженец Тандиля одержал победу со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2). Хуан-Мартину в третьем сете удалось отыграть три матчбола.

Лучшим матчем сезона был признан поединок серба Новака Джоковича со швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция). Уроженец Белграда оказался сильнее со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:3).

В финале Новак проиграл россиянину Карену Хачанову со счётом 5:7, 4:6.

Финал турнира в Лондоне Чилич-Джокович занял 3-е место в списке лучших игр года