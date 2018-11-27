Шарапова попала на обложку журнала о бизнесе Entrepreneur

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова попала на обложку нового номера американского журнала Entrepreneur. Издание, первый выпуск которого датирован 1977 годом, содержит новости о предпринимательстве и управлении бизнесом.



«Официально! Рада представить вам новую обложку Entrepreneur magazine», – подписала фотографию Мария в своём «твиттере».



Напомним, 16 ноября Шарапова выступила на форуме для инвесторов в Нью-Йорке. Россиянка является основателем кондитерского бренда Sugarpova, продукция которого продаётся в 32 странах мира.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Марии Шараповой. В завершившемся сезоне Мария провела 31 матч, выиграв в 20 из них.