Матч Надаль — дель Потро на Уимблдоне — третий в списке лучших игр сезона на ТБШ

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе были названы пять лучших матчей года на турнирах «Большого шлема».

Пятое место занял поединок швейцарца Роджера Федерера с хорватом Марином Чиличем в финале Открытого чемпионата Австралии. Уроженец Базеля одержал победу со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.

На четвёртой позиции располагается встреча Чилича с представителем Австралии Алексом де Минором в третьем круге Открытого чемпионата США. Хорват оказался сильнее со счётом 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:5.

Третье место занял матч испанца Рафаэля Надаля с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро в четвертьфинале Уимблдона. Уроженец Манакора, занимающий вторую строчку в рейтинге ATP, победил со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:4.

Матчи, занявшие первое и второе места, будут названы завтра, 29 ноября.