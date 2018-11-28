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Матч Надаль — дель Потро на Уимблдоне — третий в списке лучших игр сезона на ТБШ

Матч Надаль — дель Потро на Уимблдоне — третий в списке лучших игр сезона на ТБШ
Теннис / ATP

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе были названы пять лучших матчей года на турнирах «Большого шлема».

Пятое место занял поединок швейцарца Роджера Федерера с хорватом Марином Чиличем в финале Открытого чемпионата Австралии. Уроженец Базеля одержал победу со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.

На четвёртой позиции располагается встреча Чилича с представителем Австралии Алексом де Минором в третьем круге Открытого чемпионата США. Хорват оказался сильнее со счётом 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:5.

Третье место занял матч испанца Рафаэля Надаля с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро в четвертьфинале Уимблдона. Уроженец Манакора, занимающий вторую строчку в рейтинге ATP, победил со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:4.

Матчи, занявшие первое и второе места, будут названы завтра, 29 ноября.

Назван лучший матч года в ATP-туре
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