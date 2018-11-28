Шаповалов: на последние две недели сезона-2018 у меня просто не хватило топлива

Канадский теннисист Денис Шаповалов завершил сезон в конце октября, после «Мастерса» в Париже, снявшись с Итогового турнира U21 в Милане. Комментируя своё решение, 19-летний Шаповалов поддержал мнение 21-летнего победителя Итогового чемпионата АТР Александра Зверева из Германии о том, что сезон должен быть короче. Шаповалов так устал умственно и физически, что ему потребовался месяц на то, чтобы перезарядить батарейки.

«Это должно измениться. Невозможно раз за разом добавлять турниры, ожидая, что мы будем на них играть. Сезон и так длинный, мы проводим много турниров. А это всё поездки, гостиницы… Даже на неделе, свободной от турниров, вы должны тренироваться, чтобы подготовиться к следующим соревнованиям. Это истощает, поэтому такие ребята, как Надаль и Вавринка, получают травмы. В теннисе невозможно без травм, потому что график очень напряжённый.

В следующем году я буду играть по-другому. Я и моя команда получили опыт в этом сезоне, когда на последние две недели у меня просто не хватило топлива. Я делал всё, что мог, но этого перестало хватать. Поэтому я пошёл домой, к семье, чтобы отдохнуть перед долгим сезоном 2019 года», — приводит слова Шаповалова Tennis World USA.