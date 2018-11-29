Дель Потро за 4 года лишь раз проиграл подачу, ведя по ходу гейма 40:0

Официальный сайт ATP проанализировал игру теннисистов из топ-10 на своей подаче за последние 4 года. В частности, был рассмотрен вопрос: как часто игроки удерживали подачи, ведя 40:0 по ходу гейма и уступая 0:40. Лидером по первому показателю оказался аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. С 2015 по 2018 год в геймах на его подаче счёт 40:0 встречался 595 раз. Уроженец Тандиля выиграл 594 гейма, лишь раз проиграв подачу (99,8%).

Американец Джон Иснер и хорват Марин Чилич дважды проигрывали свои подачи, ведя 40:0 в геймах, — 99,8% и 98,8% соответственно.

У швейцарца Роджера Федерера показатель составляет 99,7% (он трижды проиграл свою подачу, ведя 40:0).

Лучшим по проценту взятия подачи, когда в гейме счёт 0:40, является Иснер — 27,0%. На втором месте южноафриканец Кевин Андерсон (26,8%), на третьем — Федерер (25,8%).