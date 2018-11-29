Бывшая 32-я ракетка мира завершила карьеру в 26 лет

26-летняя сербская теннисистка, бывшая 32-я ракетка мира Бояна Йовановски приняла решение завершить карьеру.

«Первая часть моей жизни в профессии подошла к концу. Моя карьера в статусе профессионального игрока закончена. После долгих размышлений, многочисленных травм и операций мне было сложно принять окончательное решение. Я по-прежнему ощущаю страсть к теннису и соревнованиям, но организм с этим не справляется.

Я не могу тренироваться и играть так, как привыкла, не могу выкладываться по полной и реализовывать свои профессиональные цели, поэтому другого выхода у меня нет", — написала Йовановски на своей странице в «Фейсбуке».

Бояна дебютировала в WTA-туре в 2010 году и уже в 2012-м выиграла свой первый титул — на соревнованиях в Баку. В 2011 году она получила Heart Award — награду, которая вручается теннисистке, внёсшей наиболее весомый вклад в победу своей команды в матче Кубка Федерации. За пять лет она приняла участие в восьми противостояниях этого турнира и помогла сборной Сербии дойти до финала в 2012 году.

В 2013 году Йовановски выиграла турнир в Ташкенте. Её лучший результат на турнирах «Большого шлема» — выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии 2013 года.

После почти двух лет, пропущенных из-за травм, Бояна вернулась в тур в феврале 2018 года, сыграв в Санкт-Петербурге. Позднее она несколько раз играла в квалификации турниров WTA, а также участвовала в соревнованиях ITF.

«Теннис многое дал мне, он обогатил мою жизнь. У меня была возможность путешествовать, встречаться с людьми, заводить друзей. Теннис останется большой частью моей жизни. Я не ухожу в никуда. Моя следующая цель — изучать психологию и работать в теннисе в качестве тренера. Теннис — это моя жизнь, моя любовь. Так будет всегда», — сказала Йовановски.