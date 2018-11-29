Бушар: я нашла хвост Русалки и должна была устроить фотосессию

Канадская теннисистка Эжени Бушар опубликовала фото и видео с отпуска на Виргинских островах. Уроженка Уэстманта сообщила, что обнаружила хвост Русалки. Эжени сначала сфотографировалась с ним с образе сказочной героини, а затем попробовала поплавать в таком виде в бассейне.

«Нашла хвост Русалки на земле. Не знаю, что с ней случилось, но я должна была сняться в импровизированной фотосессии», — написала Бушар.

Фото доступно в «инстаграме» Эжени Бушар.

«Плыть в этой штуке было очень тяжело», — призналась теннисистка.

Видео доступно в «инстаграме» Эжени Бушар.

24-летняя Бушар за карьеру выиграла один турнир WTA в одиночном разряде — в Нюрнберге (Германия) в 2014 году. В рейтинге WTA она занимает 88-ю строчку.

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