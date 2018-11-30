Максим Мирный объявил о завершении карьеры

41-летний белорусский теннисист Максим Мирный принял решение завершить карьеру. За 22 года выступлений на профессиональном уровне он завоевал 53 титула на соревнованиях ATP, один из которых — в одиночном разряде.

«Я пришёл к выводу, что сезон 2018 года стал последним в моей профессиональной карьере. Мне было нелегко принять такое решение, так как теннис был моей жизнью сколько себя помню. Мне повезло достичь гораздо большего, чем мог мечтать простой мальчик из Минска», — приводит слова Мирного официальный сайт тура.

Мирный — бывшая первая ракетка мира в парном разряде, олимпийский чемпион 2012 года в смешанном парном разряде, 10-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде и миксте; двукратный победитель Итогового турнира ATP (2006, 2011) в парном разряде.