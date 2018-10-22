Освальд: жена написала, чтобы я не жалел о расставании с Мирным

Австриец Филипп Освальд поделился впечатлениями от поражения в финале турнира «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде. В финале он в дуэте с белорусом Максимом Мирным проиграл американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму — 6:7 (4:7), 4:6.

«Вы сильная команда. Вы отлично выступили здесь, надеюсь, в будущем у вас будет много хороших результатов. Мы почти год играем вместе с Максом, и сегодня был наш последний матч. Моя жена написала мне утром, чтобы я не сожалел о нашем расставании, а делал это с улыбкой на лице», — приводит слова Освальда официальный сайт турнира.

Мирный посетовал на то, что проиграл свой первый финал на Кубке Кремля, но признался, что был рад сыграть в финале на центральном корте «Олимпийского», где турнир прошёл в последний раз.

Рам поздравил своего напарника Крайчека с первым парным титулом: «Это всегда особенный момент в карьере каждого теннисиста».

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