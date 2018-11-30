Наряд С. Уильямс, вызвавший немало споров, претендует на звание лучшего в году

Официальный сайт WTA объявил о начале голосование за лучший наряд 2018 года. В пятёрку претендентов вошли наряды датчанки Каролины Возняцки (Australian Open), немки Андреа Петкович («Ролан Гаррос»), американки Серены Уильямс («Ролан Гаррос»), румынки Симоны Халеп («Ролан Гаррос») и представительницы Чехии Каролины Плишковой (Штутгарт).

Видео доступно в «твиттере» WTA.

Оценить платья теннисисток и проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.

Отметим, что наряд 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс с Открытого чемпионата Франции вызвал неоднозначную реакцию. Президент Федерации тенниса Франции Бернарда Гьюдичелли заявил, что в следующем розыгрыше «Ролан Гаррос» дресс-код для участников соревнований будет ужесточён, а такого наряда, как у Серены, на турнире быть не должно.