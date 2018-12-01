Директор Cosmos Tennis: Джоковичу нравится Кубок Дэвиса, но не всё так просто

Генеральный директор инвестиционной группы Cosmos Хавьер Алонсо прокомментировал возможное участие первой ракетки мира Новака Джоковича в обновлённом Кубке Дэвиса.



«Джоковичу нравится Кубок Дэвиса, а значит, он хотел бы сыграть на этом турнире. Но всё не так просто — необходимо достичь соглашения по ряду вопросов, которые пока не работают должным образом.



Кроме того, теннисные федерации, в том числе и сербская, получат в 4,5 раза больше призовых по сравнению с 2018 годом», — цитирует Алонсо Tennis World USA.



Напомним, ряд ведущих теннисистов мира заявили о нежелании участвовать в новом формате Кубка Дэвиса — начиная с 2019 года соревнования будут проходить на протяжении одной недели.



Кроме того, ATP анонсировала старт ещё одного командного турнира, который получит название ATP Cup и будет проводиться с 2020 года.