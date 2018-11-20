ATP назвала лидера по сумме заработанных призовых за 2018 год

В нынешнем сезоне больше всего призовых выиграл сербский теннисист Новак Джокович. Суммарный заработок первой ракетки мира составил 12,6 млн долларов, информирует официальный сайт ATP.

На втором месте оказался представитель Испании Рафаэль Надаль — 8,66 млн, на третьем — победитель Итогового чемпионата ATP немец Александр Зверев (7,72), на четвёртом — Роджер Федерер из Швейцарии (7,6).

В общей сложности теннисисты из первой десятки рейтинга ATP заработали более 64 млн долларов.

В 2018 году Джокович одержал победы на US Open и Уимблдоне, а также выиграл турниры в Шанхае (Китай) и Цинциннати (США). В финале Итогового чемпионата ATP в Лондоне серб потерпел поражение от Зверева со счётом 4:6, 3:6.