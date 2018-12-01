Отец Циципаса: главная цель Стефаноса — победа на Уимблдоне

Апостолос Циципас, отец греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, рассказал о целях сына на следующий сезон.



«Наша цель на 2018 год состояла в том, чтобы попасть в топ-50 рейтинга ATP. Стефанос занял 15-ю строчку, а значит, значительно перевыполнил план и готов ставить новые задачи.



Прежде всего Стефаносу следует как можно дольше демонстрировать высокий уровень тенниса. Мы очень хотим добыть победу на турнире «Большого шлема» и наибольшую ставку делаем на Уимблдон. Этот турнир идеально подходит под его стиль, и он действительно может выиграть в Лондоне.

Победа на мэйджоре является мечтой каждого игрока, и Стефанос не является исключением», — цитирует Апостолоса UbiTennis.

Лучшим результатом 20-летнего грека на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый раунд Уимблдона в июле текущего года.