Британские журналисты признали Эдмунда лучшим теннисистом года

Британская ассоциация журналистов Лондона, пишущих о теннисе, основанная в 1951 году, назвала лучшим британским теннисистом 2018 года 23-летнего Кайла Эдмунда. В завершившемся сезоне Эдмунд совершил прорыв в топ-15, сообщает Tennis World USA.

Молодой британский теннисист отлично начал сезон-2018, впервые выйдя в полуфинал Australian Open, ради чего обыграл третьего сеяного – болгарина Григора Димитрова.

Проболев весь февраль, Эдмунд позже вышел в финал турнира в Марракеше и стал первой ракеткой мира, потеснив Энди Мюррея, занимавшего это место в течение 12 лет. По пути к четвертьфиналу «Мастерса» в Мадриде Эдмунд обыграл серба Новака Джоковича и бельгийца Давида Гоффена. Уже осенью Эдмунд выиграл первый титул на турнире АТР в Антверпене.

Новый сезон Кайл начнёт с турниров в Брисбене и Сиднее, а затем отправиться в Мельбурн, где ему предстоит защищать много очков.