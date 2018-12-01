Федерер повторил достижение Лейвера и Розуолла, завершив сезон в топ-10 в 37 лет

37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер по-прежнему является одним из ведущих игроков АТР-тура, выиграв четыре титула в 2018 году, включая Australian Open.

Этот сезон стал 16-м для Федерера в топ-10 рейтинга АТР на конец года, чем могут похвастаться только американцы Андре Агасси и Джимми Коннорс. На два сезона меньше в активе Рафаэля Надаля.

В свои 37 лет Роджер стал обладателем ещё одного достижения. Федерер стал третьим игроком в возрасте 37 лет и старше, сумевшим завершить сезон в топ-10. Ранее этого добивались австралийцы Род Лейвер и Кен Розуолл.

При этом Розуолл с 1973 по 1975 год, то есть с 39 лет до 41 года, становился первой ракеткой мира. Лейвер в 1975-м стал четвёртым, Федерер в 2018-м — третьим.