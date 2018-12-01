Первая ракетка мира Халеп сообщила об открытии своего нового сайта

Первая ракетка мира, 27-летняя румынская теннисистка Симона Халеп сообщила об открытии своего нового сайта по адресу http://www.simonahalep.com.

«Привет, ребята. С радостью сообщаю, что мой новый сайт работает. Заходите на simonahalep.com, чтобы всегда быть в курсе, где я играю. Также там будут фотографии и различные новости. Надеюсь, вам понравится. Поделитесь мнением. До скорого!» — сказала Халеп.

Видео доступно в «твиттере» Симоны Халеп.

На счету Халеп 18 титулов турниров WTA в одиночном разряде, три из которых Халеп выиграла в 2018 году. В минувшем сезоне румынка первенствовала на соревнованиях в Монреале и Шэньчжэне, а также впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».