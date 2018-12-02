Тим: футбол — моя страсть. Очень расстраиваюсь, когда пропускаю матч «Челси»

Австрийский теннисист Доминик Тим признался в любви к футболу. На протяжении долгого времени он является болельщиком лондонского «Челси».



«Футбол — моя страсть. В основном смотрю матчи европейских футбольных лиг. Пытаюсь посмотреть так много матчей, сколько смогу. Любимый клуб — лондонский «Челси», и я очень расстраиваюсь, когда пропускаю их матчи», — цитирует Тима Salzburger Nachrichten.



Напомним, минувшим летом Доминик провёл совместную тренировку с лондонским «Вест Хэмом», одной из главных звёзд которого является другой австриец, Марко Арнаутович. Спортсмены сыграли в теннис, после чего отправились на футбольное поле.



Ранее один из лидеров «Челси», бразилец Виллиан, назвал Тима одним из лучших теннисистов в мире.