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Полузащитник «Челси» Виллиан: Тим – один из лучших теннисистов в данный момент

Полузащитник «Челси» Виллиан: Тим – один из лучших теннисистов в данный момент
Теннис / ATP

Бразильский полузащитник лондонского «Челси» Виллиан оценил уровень игры австрийца Доминика Тима.

«Доминик – один из лучших теннисистов в данный момент. Я очень надеюсь увидеть его в топ-3 мирового рейтинга ATP в ближайшее время. Рано или поздно он обязательно там окажется», – цитирует Виллиана Tennis World USA.

Спортсмены встретились в Лондоне по ходу Итогового чемпионата ATP. Стоит отметить, что Тим является страстным поклонником «Челси». Австриец неоднократно заявлял о своей любви к британскому клубу и бывал на его матчах.

В данный момент Доминик занимает восьмую строчку в мировом рейтинге ATP. Его лучшим результатом является четвёртая позиция, которую он занимал в ноябре прошлого года.

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