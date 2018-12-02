Надаль первым подтвердил участие в турнире в Барселоне

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль выступит на грунтовых соревнованиях в Барселоне, сообщает официальный сайт турнира.



«В очередной раз анонсирую участие в Trofeo Conde de Godó. Прошлый сезон был особенным — я в пятнадцатый раз смог сыграть в Барселоне. Увидимся в апреле», — заявил 31-летний испанский теннисист.



Рафаэль Надаль является одиннадцатикратным победителем соревнований в Барселоне. В 2019 году испанцу предстоит защита титула — в финале последнего розыгрыша он в двух партиях разгромил греческого теннисиста Стефаноса Циципаса – 6:2, 6:1. Годом ранее центральный корт турнира был назван его именем.

Соревнования категории ATP 500 в Барселоне пройдут в период с 20 по 28 апреля 2019 года.