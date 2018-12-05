Гарсия войдёт в уникальный состав жюри конкурса «Мисс Франция – 2019»

19-я ракетка мира из Франции Каролин Гарсия станет одним из членов жюри на конкурсе красоты «Мисс Франция — 2019», сообщает L'Equipe.



25-летняя теннисистка станет не единственной знаменитостью, на чьё мнение будут полагаться участницы, в судейский состав также попали различные французские знаменитости – от активистов до представителей кино и музыки. Конкурс пройдёт в Лилле 15 декабря, и впервые в его истории жюри будет состоять исключительно из представительниц женского пола.



Ещё в сентябре Гарсия занимала четвёртую строчку в мировом рейтинге WTA, однако, не сумев защитить внушительное количество очков на азиатских турнирах, Каролин опустилась на 19-ю строчку в табели о рангах. Единственным турниром, который ей удалось выиграть в 2018 году, стали соревнования в Тяньцзине.