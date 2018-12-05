Шарапова рассказала о самом важном моменте в 2018 году

Россиянка Мария Шарапова заявила, что состояние здоровья для неё стоит на первом месте.



«Считаю, что самым важным для меня в прошлом сезоне стало то, что я снова почувствовала себя здоровой и смогла играть на высоком уровне. В один из вечеров в Нью-Йорке я ходила к нескольким врачам, которые предложили совершенно разные виды лечения, разные подходы к восстановлению.



Было так здорово забыть о прошлых проблемах и снова сыграть на US Open, который был пропущен мною в прошлом году. Тем не менее помимо тенниса я занимаюсь и другими делами. Настраиваю свою жизнь, понимая, что профессиональная карьера завершится», – цитирует Шарапову Tennis World USA.

Ранее стало известно, что Мария Шарапова выступит на Открытом чемпионате США.