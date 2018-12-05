Хасе: Федерер – великий спортсмен, я многому у него учусь

Голландский теннисист Робин Хаасе рассказал о своих карьерных планах и выразил восхищение бывшей первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером.

«В прошлом году мы провели с Роджером тренировочный матч в Шанхае. Я здорово играл, но всё складывалось в пользу Федерера. После очередного удивительного удара Роджер подошёл ко мне, приобнял и засмеялся. Роджер – мой друг, я многому учусь у него. Он является великим спортсменом, при этом Федерер остаётся приземлённым человеком.

Во время тренировочных матчей он часто доминирует, но я буду доволен собой, ведь я понимаю, насколько силён мой соперник.

Стану ли я хорошим тренером в будущем? Я не знаю. Возможно, стоит попробовать себя в роли турнирного директора. Тем не менее, планирую поиграть ещё несколько лет, дальше будет видно», — цитирует Хасе Tennis World USA.