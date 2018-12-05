Селеш: главные моменты сезона – победы Кербер и Осаки в финалах ТБШ

Бывшая первая ракетка мира американка Моника Селеш прокомментировала итоги минувшего сезона. Селеш рассказала, что ей больше всего запомнились победы Анжелики Кербер и Наоми Осаки на турнирах «Большого шлема». Кербер в финале «Уимблдона» обыграла Серену Уильямс. Осака в финале US Open также нанесла поражение Уильямс.

«Больше всего запомнилась победа Кербер на Уимблдоне. Она провела выдающийся матч с Сереной. Матч получился очень эмоциональным, Анжелика вернулась, набрала форму и взяла титул.

Я бы также отметила Осаку. Она не считалась фаворитом на US Open. Я не думала, что ей удастся дойти даже до финала, не говоря уже о победе. Но она была полностью уверена в своих силах», — цитирует Селеш пресс-служба WTA.