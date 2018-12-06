С. Уильямс: Федерер или Надаль? Не могу назвать величайшего игрока в истории

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась мнением о противостоянии швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля. Уильямс затруднилась ответить на вопрос, кто из них является более великим игроком.

«Я думаю, что невозможно сказать, кто из них более великий. Роджер — великий теннисист, который сделал так много для нашего вида спорта. Он является невероятным спортсменом и человеком. Его карьера получается такой длинной.

Рафаэль, с другой стороны, начал играть на высоком уровне в более раннем возрасте. Он начал выигрывать турниры «Большого шлема» в юном возрасте, его можно также назвать великим теннисистом.

Если смотреть на цифры, то Федерер выиграл больше турниров «Большого шлема», чем Надаль. И это, безусловно, нужно учитывать», — цитирует Уильямс Tennis World USA.