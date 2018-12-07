СМИ: А. Зверев встречается с россиянкой Шарыповой

21-летний немецкий теннисист Александр Зверев встречается с россиянкой Ольгой Шарыповой, сообщает Tennis Magazin. Она была в компании уроженца Гамбурга на турнире в Шанхае в октябре, однако на тот момент теннисист не стал раскрывать подробности отношений.

Затем они отдыхали вместе на Мальдивах и в Дубае.

«Очевидно мы просто друзья», — подписал одно из совместных фото Зверев.

Фото доступно в «инстаграме» Александра Зверева.

21-летняя Шарыпова также занималась теннисом и подавала надежды на юниорском уровне. В 14-15 лет она принимала участие в крупнейших юниорских соревнованиях — Eddie Herr Trophy и Orange Bowl.

Зверев, занимающий четвёртую строчку в рейтинге ATP, в скором времени отправится во Флориду, где будет готовиться к сезону.